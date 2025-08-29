Жена ушедшего на СВО участника «Дом-2» Задойнова каждый день о нем молится

Супруга бывшего участника «Дома-2» Александра Задойнова — Ксения — гордится тем, что он ушел добровольцем на специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Этим она поделилась в беседе с aif.ru.

По словам женщины, ее муж почти два года как участвует в СВО. Также она отметила, что в мае текущего года их семье удалось увидеться с Александром, когда ему предоставили отпуск.

При этом Ксения добавила, что Задойнову тяжело, как и другим защитникам Родины, которые бывают дома всего две недели в году.

«Лишь на второй неделе они начинают нормально спать, расслабляются. Я вижу, что он устал, но держится! И старается этого не показывать. Не признается в усталости. Для нашей дочери Саша, конечно, герой. Она гордится отцом!» — рассудила супруга бойца.

К тому же ее мнение к Александру сильно изменилось после того, как тот ушел добровольцем в зону СВО.

«Горжусь ли я? Спрашиваете! У меня радикально к нему изменилось отношение. Я даже не понимала, как Саша со своим добрым сердцем будет там. Сильно переживала, что он не справится, сломается. А он напротив! Все свои классные качества там прокачал», — подчеркнула собеседница.

Александр стал более ответственным и отзывчивым, считает Ксения. Для поддержки его боевого духа она каждый день отправляет ему фото их детей.

«У нас одна общая дочь, есть еще двое детей от прежних отношений. Но мы хотим еще наследников! Вот Саша вернется, подлечится, тогда подумаем об этом», — заявила Ксения.

Собеседница призналась, что за мужа молится ежедневно и ждет, когда тот вернется.

«Каждый раз, когда Саша приезжает в отпуск, мы заново знакомимся. Он многое мне не рассказывает, бережет меня», — заключила супруга Задойнова.

