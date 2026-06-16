Путин встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Казани

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Алена Куликова
Алена Куликова 25 0

Визит дипломата из Турции в Россию проходит с 15 по 17 июня.

Путин примет главу МИД Турции в Казани

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом вечером 17 июня в Казани. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, Фидан, который находится в России с рабочим визитом, обратился с просьбой о личной встрече с российским лидером. Российская сторона согласовала этот запрос.

«Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером, ориентировочно в 8 часов вечера», — рассказал Ушаков журналистам.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что визит Хакана Фидана в Россию проходит с 15 по 17 июня. В рамках поездки у турецкого министра предусмотрены контакты с представителями российского руководства.

Ранее 5-tv.ru писал, что также в программе визита состоялись переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными должностными лицами. 

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