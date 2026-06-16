Глава киевского режима Владимир Зеленский сегодня снова выпрашивает деньги. Он приехал во Францию на саммит стран Большой семерки, где очень рассчитывает на личную встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Пока удалось добиться лишь мимолетной беседы. А вот как раз президент США здесь — главная звезда. Некоторые европейские лидеры перед ним даже откровенно заискивали. Какими приемами, в том числе запрещенными, пытались умаслить главу Белого дома, и почему на саммите едва не пролилась кровь — расскажет корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Местом встречи лидеров «семерки» назначили курорт Эвиан. Еще с 2001 года, когда в Генуе вспыхнули беспорядки, саммиты стараются организовывать там, где тихо, чтобы антиглобалисты не потревожили высоких гостей. Швейцарцам это удалось. Беспорядки были в Женеве, а в Эвиан лишних людей просто не пустили.

Пока лидеры стран G7 встречаются вдали от Женевы, чтобы избежать беспорядков, сами протесты остались именно здесь. Поэтому штаб-квартира ООН сегодня выглядит особенно защищенной: главное здание окружено большим забором.

В Эвиан приехал Трамп. А Европе, теряющей влияние в мире, его расположение очень нужно. Канцлер Германии подарил американцу майку футбольной сборной своей страны. Трамп, кажется, не знал, что с ней делать, но вида не подал. Президент Франции Эммануэль Макрон был очень любезен — даже на рукопожатие Трампа свысока, сверху вниз, не отреагировал. Хотя это нарушение этикета.

Все просто. Трамп ясно сказал, что после решения вопроса с Ираном — а оно уже близко — вернется к вопросу Украины. Но контакты Вашингтона с Москвой не предполагают прямого участия ЕС. А за бортом Европа остаться не хочет. Она хочет продолжать войну до последнего украинца. А многие против этого, ООН, например.

«Я думаю, что последнее, что нужно войне на Украине, — это больше солдат, больше внешнего вмешательства и участия. Нужно, чтобы ситуация двигалась в обратную сторону. И мы отметили, что, кажется, президент Трамп разговаривал с обоими лидерами на выходных. И мы хотим, чтобы конфликт закончился», — заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Да и сам Трамп дал понять, что он против затягивания конфликта.

«Смотрите, мы были сосредоточены на Иране. Это останется позади, в зеркале заднего вида. Мне не нравится видеть, как каждый месяц умирают люди. Молодые люди, которые только начинают свою жизнь. Это абсурдно. Так что я сделаю все, что в моих силах», — заявил Дональд Трамп.

Европа перед Трампом заискивает. Она от него зависит.

«Это то, что мы, эксперты в Америке, называем американской империей. Я понимаю, многим не нравится этот термин, но на самом деле его используют уже более полувека. У G7 нет независимого голоса. G7 всегда будет делать то, что говорят Соединенные Штаты. НАТО, ЕС — все эти институты в конечном итоге контролируются Вашингтоном», — считает политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

В самой Европе тоже не все однозначно. Премьер Италии заметила на пиджаке председателя Евросовета жука, сняла его и хотела было отпустить на волю, как вдруг глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, единственная из присутствующих, предложила поступить иначе.

— Ой, он прыгает! Убей, убей его!

Будем смотреть, что победит — кровожадность или здравый смысл.

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