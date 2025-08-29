«Заметны бугорки»: Хилькевич о последствиях неудачных «уколов красоты» на своем лице

Хилькевич показала последствия неудачной косметологической процедуры на лице

Актриса Анна Хилькевич показала неудачный результат «уколов красоты» на своем лице. Снимком, на котором запечатлены итоги такой процедуры, звезда сериала «Универ» поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/Аня Хилькевич/khilkevich_anna

Знаменитость в посте под фото отметила, что один раз доверилась знакомой, которая ввела ей под глаза филлеры против впадин и синяков.

По ее словам, в первые несколько дней после косметологического вмешательства ее лицо выглядело отлично, однако в дальнейшем артистку ждало одно разочарование.

«Через неделю эффект исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. Теперь при определенном освещении заметны бугорки», — пояснила Хилькевич.

При этом знаменитость подчеркнула, что никому не рекомендует колоть филлеры. Она заявила, что на текущий момент даже специалистам известно о более безопасных способах поддержания красоты, например, через питание кожи, с помощью аппаратных процедур, качественного ухода. Анна добавила, что также в борьбе с возрастными изменениями отлично справляются спорт и укрепление ментального здоровья.

