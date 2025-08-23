«С 18 лет подкалываю»: Решетова раскрыла правду о своей внешности

Рита Цветкова
Модель призналась, что не раз корректировала форму губ и носа в кабинете кометолога.

Анастасия Решетова раскрыла, какие бьюти-процедуры делает регулярно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Модель Анастасия Решетова корректировал форму губ и носа

Модель и популярный блогер Анастасия Решетова рассказала подписчикам о своих «маленьких хитростях» красоты и призналась, что не вся эта красота дана ей природой. Свои откровения она записала прямо в кабинете косметолога во время очередного визита. И перечислила бьюти-процедуры, к которым прибегает постоянно.

Решетова заявила, что постоянно делает так называемые уколы красоты, в число которых входят инъекции с витаминными коктейлями, экзосомальная и плазмотерапия. Как отметила модель, форму губ она скорректировала, так как была недовольна исходной, а теперь регулярно добавляет филлер. Это, как сказала Анастасия, ее классика.

«С 18 лет подкалываю, потому что натуральная верхняя заметно меньше нижней», — сообщила блогер.

Помимо исправления недостаточно пухлых, по ее мнению, губ, однажды Решетова «улучшила» и форму кончика носа. Но теперь об этом жалеет. Сейчас модель считает, что в накачке носа филлерами не было необходимости, на этот шаг ее «надоумили».

Решетова также призналась, что в прошлом окружение сильно повлияло на ее самооценку и заставило стесняться собственной улыбки. Ей внушили, что зубы слишком крупные, и это некрасиво.

Кроме того, модель боялась показаться на публике без тонального крема — была уверена, что ей необходим полный макияж, а без этой «маски», она «какая-то не такая».

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Решетова рассказала, как приводила себя в форму после родов.

