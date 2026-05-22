Чтоб не была нарциссом: Роман Архипов боится отдавать дочь в модельное агентство

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 46 0

Музыкант впервые вывел трехлетнюю наследницу Еву на красную дорожку, и ее красота покорила всех. Но папа очень бережет свой цветок от опасностей мира.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Роман Архипов не желает дочери модельного будущего, это бизнес нарциссов

Экс-солист группы «Челси», музыкант, композитор и продюсер Роман Архипов впервые пришел на большую красную дорожку с дочерью Евой, которую в 2023 году ему подарила жена Алиса Огородникова. Девочка с ангельским личиком в голубом платье и бантом в золотистых волосах сразу привлекла к себе внимание, а ее папа просто сиял от гордости и любви.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ Архипов рассказал, что малышка очень захотела увидеть, где он работает, и попросилась с ним на мероприятие. Артист, конечно, не смог отказать. Но заодно он воспользовался возможностью рассказать о талантах ненаглядной дочки.

«Она уже ходит в балетную школу, у нее очень хорошо получается. Она начала петь, говорит, что хочет быть актрисой, но она пока не понимает. Одновременно она хочет быть водовозом или кем-то еще, ну, как любой ребенок. Потихонечку начинает проявляться», — поделился певец.

Окружившие его и Еву журналисты восхищались красотой девочки, ее большими голубыми глазами и улыбкой. Разумеется, сразу посоветовали поскорее найти Еве агента, ведь с такой внешностью у нее есть все шансы построить карьеру модели. Но звездный папа, который хочет уберечь ребенка от сурового мира шоу-бизнеса, пресек эти разговоры. По его мнению, судьба сама найдет Еву, а насильно искать выгоды от природных данных наследницы он не собирается.

«Вы знаете, как-то думали, но не могу сказать, что делали какие-то шаги в эту сторону. Если сложится, то да. А как-то осознанно не очень хочется толкать ребенка на этот путь. Просто помимо того, что она красивая, она еще какая-то очень светлая такая и добрая. Не хочется, чтобы она нарциссом росла. А вот в этом бизнесе, мне кажется, этого перебор», — заключил Архипов.

Ранее в интервью 5-tv.ru блогер Ида Галич рассказала, как справляется со свалившейся на нее нагрузкой — она работающая мама двоих детей, младшей дочери нет и года. Однако звезда не жалуется. У нее есть несколько правил, которые помогают оставаться в ресурсе и чувствовать себя хорошим родителем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.79
-0.16 83.27
1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Барре для начинающих: домашняя тренировка для спины, пресса и ягодиц
9:00
Плавленные селебочки: звезды на розовой дорожке XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ
8:50
ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене
8:35
Чтоб не была нарциссом: Роман Архипов боится отдавать дочь в модельное агентство
8:23
Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
8:15
В Каннах показали первый сгенерированный ИИ полнометражный фильм

Сейчас читают

«Никто не сдается»: «Локомотив» поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина
«Пусть со скалы скинется, а не со мной»: Бьянка резко осудила пополамщиков
Проявите внимание и берегите деньги: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео