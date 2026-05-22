Чтоб не была нарциссом: Роман Архипов боится отдавать дочь в модельное агентство

Певец Роман Архипов не желает дочери модельного будущего, это бизнес нарциссов

Экс-солист группы «Челси», музыкант, композитор и продюсер Роман Архипов впервые пришел на большую красную дорожку с дочерью Евой, которую в 2023 году ему подарила жена Алиса Огородникова. Девочка с ангельским личиком в голубом платье и бантом в золотистых волосах сразу привлекла к себе внимание, а ее папа просто сиял от гордости и любви.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ Архипов рассказал, что малышка очень захотела увидеть, где он работает, и попросилась с ним на мероприятие. Артист, конечно, не смог отказать. Но заодно он воспользовался возможностью рассказать о талантах ненаглядной дочки.

«Она уже ходит в балетную школу, у нее очень хорошо получается. Она начала петь, говорит, что хочет быть актрисой, но она пока не понимает. Одновременно она хочет быть водовозом или кем-то еще, ну, как любой ребенок. Потихонечку начинает проявляться», — поделился певец.

Окружившие его и Еву журналисты восхищались красотой девочки, ее большими голубыми глазами и улыбкой. Разумеется, сразу посоветовали поскорее найти Еве агента, ведь с такой внешностью у нее есть все шансы построить карьеру модели. Но звездный папа, который хочет уберечь ребенка от сурового мира шоу-бизнеса, пресек эти разговоры. По его мнению, судьба сама найдет Еву, а насильно искать выгоды от природных данных наследницы он не собирается.

«Вы знаете, как-то думали, но не могу сказать, что делали какие-то шаги в эту сторону. Если сложится, то да. А как-то осознанно не очень хочется толкать ребенка на этот путь. Просто помимо того, что она красивая, она еще какая-то очень светлая такая и добрая. Не хочется, чтобы она нарциссом росла. А вот в этом бизнесе, мне кажется, этого перебор», — заключил Архипов.

Ранее в интервью 5-tv.ru блогер Ида Галич рассказала, как справляется со свалившейся на нее нагрузкой — она работающая мама двоих детей, младшей дочери нет и года. Однако звезда не жалуется. У нее есть несколько правил, которые помогают оставаться в ресурсе и чувствовать себя хорошим родителем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.