На высоте авиалайнера: Федор Конюхов установил новый рекорд на воздушном шаре

Федор Конюхов установил новый рекорд на воздушном шаре по высоте полета

Наш прославленный путешественник Федор Конюхов побил очередной рекорд и покорил небывалую высоту на воздушном шаре — 10 678 метров! Аэростат поднялся в небо над Алтайским краем.

В рекордный полет вместе с Конюховым отправился его напарник — Иван Меняйло. Подготовка заняла у команды больше года.

Дышать на такой высоте невозможно, поэтому путешественникам выдали маски и кислородные баллоны. А еще теплые вещи. Ведь температура там — под минус 50.

Предыдущий рекорд — чуть более десяти километров — установил также наш соотечественник, перелетев вершину Эльбруса.

