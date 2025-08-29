Игра света, ковры из детства и плакучая ива: в Гатчине стартовал фестиваль «Ночь света»

Футуристичные арт-объекты и проекции представили участники из разных регионов России.

В Гатчине стартовал фестиваль «Ночь света»

Рекорд по числу зрителей обещает установить «Ночь света» в Петербурге. На территории музея-заповедника «Гатчина» в этом году установлено более 60 инсталляций.

Футуристичные арт-объекты и проекции представили участники из разных регионов России, а также гости из шести стран. Впечатления первых зрителей — в репортаже корреспондента «Известий» Егора Еперев.

И это только один из объектов фестиваля «Ночь света». Седьмой раз лучшие команды со всей страны будут удивлять зрителей. Тема этого года — игра. Гостям предлагают вновь почувствовать себя детьми.

«Много интерактивных инсталляций, зрителю нужно смело вступать в эту игру», — сказала директор международного фестиваля светового и медиаискусства «Ночь света» Ольга Аршанская.

Акцент на ностальгию. Авторы этой работы вспоминают, как в детстве разглядывали узоры на ковре. Арт-объект соответствующий, даже выбивалки настоящие. А на деле — простой механизм: немного искусственного интеллекта и теплые воспоминания на экране.

Фестиваль «Ночь света» прежде всего рассчитан на визуальное восприятие. Но чтобы разгадать все смыслы некоторых авторов, нужно подключить еще один орган чувств — слух.

Например, к этой иве расположены чувствительные микрофоны, которые передают треск ее ствола. Поэтому зрители в прямом смысле могут услышать, о чем плачет ива.

Среди участников фестиваля команды не только из России. Испания, Франция, Тунис, Италия, Германия, Грузия — зарубежные художники и дизайнеры постарались удивить наших зрителей.

«Мы трудились над этим проектом несколько месяцев, добиваясь сочетания движений и эмоций. Прорабатывали детали, каждую песчинку», — сказал испанец Давид Гонсалес.

Сразу 65 инсталляций. Сотни зрителей пожертвовали сном посреди недели, чтобы первыми увидеть световые композиции.

Увидеть, как с помощью света рождаются новые смыслы, можно 29 и 30 августа. Фестиваль проводится в ночное время, поэтому для удобства запущена дополнительная электричка.

