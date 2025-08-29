Минпросвещения определило продолжительность школьного дня

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

«Нулевые» уроки и третью смену в ведомстве назвали недопустимыми.

Минпросвещения России определило продолжительность школьного дня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Министерство просвещения России утвердило общий режим работы для школ. С соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Так, занятия в российских образовательных государственных учреждениях должны начинаться не ранее 08:00, а подходить к концу не позднее 19:00, если есть вторая смена.

По новому регламенту, учебные занятия для учеников пятых и девятых классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должны проходить только в первую смену.

При этом начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев отметил, что так называемые «нулевые» уроки и обучение в третью смену не допускаются. К тому же он добавил, что в документе приняты во внимание условия, которые предусмотрены санитарными правилами и нормами (СанПиН).

До этого, 24 августа, Министерство просвещения РФ назвало перечень обязательных школьных предметов, которые необходимо освоить ученикам для получения основного общего образования.

В план учебного года 2026/2027 включат следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», «Физическая культура».

Ранее 5-tv.ru писал, что изучение иностранных языков с пятого по седьмой класс могут сократить до двух часов в неделю.

