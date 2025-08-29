«Что-то упускаю»: Анфиса Чехова о шести побегах из-под венца

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Знаменитость всегда думает, что сможет найти более подходящего человека.

«Лучше есть кто-то»: Анфиса Чехова о шести побегах из-под венца

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анфиса Чехова считает замужество событием на всю жизнь

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова раскрыла тайну множества своих побегов из-под венца. Об этом знаменитость рассказала на шоу «Ставка на любовь».

По словам звезды, ей часто казалось, что она сумеет найти более подходящего человека, чем тот, кто уже рядом.

«Самое ужасное в моей жизни — это постоянное ощущение, что где-то есть кто-то лучше, и я его упускаю. Почему я должна на этом остановиться? У меня всегда так, особенно когда мне делают предложение. Мне шесть раз делали предложение, и я — сбежавшая невеста», — призналась Чехова.

Она отметила, что замужество расценивает, как событие, которое в жизни бывает только раз — из-за этого возникают сомнения.

«Когда мне делают предложение, я думаю: „И все? Это последний мужчина в моей жизни?“. Почему-то у меня есть ощущение, что брак — это на всю жизнь. И когда мне делают предложение, у меня начинается обратный отсчет», — пояснила Анфиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова выходит замуж за продюсера Александра Златопольского. Телеведущая заявляла, что в мужчину влюбилась не с первого взгляда, а выбрала его «сердцем и сознанием».

Известно, что Александр и Анфиса в отношениях с мая этого года, в компании друг друга они начали появляться еще в 2024-м. Долгое время пара не комментировала свою связь. У Златопольского от прошлых отношений есть две дочери, а Чехова воспитывает сына от актера Гурама Баблишвили.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

12:37
ВС РФ освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО за неделю
12:32
«Великий исход»: молодежи 18-22 лет разрешили свободно пересекать границу Украины
12:16
«Что-то упускаю»: Анфиса Чехова о шести побегах из-под венца
12:00
Чемпионка по верховой езде найдена мертвой в Великобритании
11:41
Россия и Китай выйдут на новый уровень сотрудничества в сельском хозяйстве
11:25
На Аляске женщина чудом спаслась от медведя во время пробежки

Сейчас читают

В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
Семейная история: новый клип Софии Берг на песню «Народная» покоряет сердца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025