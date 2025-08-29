Россия и Китай выйдут на новый уровень сотрудничества в сельском хозяйстве

На предстоящем саммите ШОС Россия и Китай укрепят деловые связи. Речь идет о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Меморандум о развитии аграрных проектов станет одним из двух десятков документов, который подпишут лидеры государств. В соглашении особое внимание уделят инвестициям и внедрению передовых технологий.

Успешное взаимодействие России и Китая уже подтвердилось в сфере торговли. Товарооборот между странами растет и уже второй год подряд превышает 240 миллиардов долларов.

