В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей

Дарья Бруданова
Композитор умер на 93-м году жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уход из жизни Народного артиста СССР, композитора и пианиста Родиона Щедрина — это огромная потеря для культуры и общества. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась заведующая музеем-квартирой Майи Плисецкой Оксана Карнович.

«Это большая, невосполнимая потеря. Гениальный композитор, человек с большой буквы, золотыми буквами вписал свое имя в мировую культуру, которая сейчас осиротела», — сказала Карнович в беседе с журналистом издания.

Ранее смерть легендарного композитора прокомментировали в Большом театре.

«Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры», — говорится в заявлении учреждения.

Родион Константинович родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он оставил после себя огромное культурное наследие, написав семь опер, пять балетов, три симфонии и многочисленные произведения камерной, вокальной и инструментальной музыки. Композитор скончался на 93-м году жизни. 

Ранее 5-tv.ru писал, что умер народный артист России Сергей Алексашкин.

