В России зафиксирован первый случай лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор зафиксировал первый случай лихорадки чикунгунья в России

В России зарегистрирован первый завозной случай лихорадки чикунгунья. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, заболевший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

«Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение десяти дней. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья», — говорится в сообщении.

Диагноз направлен на подтверждение в центр «Вектор» Роспотребнадзора. При этом, противоэпидемические мероприятия были оперативно организованы.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения заболевания на территории страны нет. Лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы комаров — переносчиков вируса, а их численность в России не представляет эпидемиологической опасности.

Симптомами заболевания являются высокая температура, сильные боли в суставах и мышцах, усталость, тошнота, отеки и сыпь. Переносчиками выступают комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые также способны передавать вирусы денге. Специфического лекарства или вакцины против чикунгуньи не существует, лечение направлено на облегчение симптомов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.