Жительница Орловской области выиграла 120 млн рублей в моментальной лотерее

Жительница Орловской области Елена Ф. стала обладательницей рекордного для российских моментальных лотерей выигрыша — 120 миллионов рублей. Счастливый билет ей подарила дочь на день рождения. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Елены, раньше она редко участвовала в лотереях, но на этот раз решила попробовать.

«Она (дочь. — Прим. ред.) оплатила два билета и сказала, что это от нее подарок на мой день рождения. Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого стерла уже дома», — рассказала победительница.

Когда на экране высветилась сумма, Елена не поверила своим глазам.

«Моя дочка учится в колледже культуры и искусств, она очень артистичная, и я подумала, что она решила пошутить. Честно, несколько дней не могла поверить, что это правда», — призналась женщина.

Елена живет вместе с мужем и младшей дочерью. В их доме нашли приют десять кошек и четыре собаки, которых семья спасла от бездомной жизни. Также женщина помогает городскому детскому интернату. Часть выигрыша Елена собирается направить именно на помощь детям.

«Я так хотела купить каждому ребенку то, о чем он мечтает. Думаю, мое желание помогать другим и притянуло удачу», — сказала она.

Помимо благотворительности, победительница планирует также исполнить собственную мечту — отправиться в путешествие на Камчатку.

