Где в России пьют меньше всего: самые трезвые регионы

Самыми непьющими регионами РФ признаны республики Северного Кавказа

Самыми непьющими регионами России признаны республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Согласно информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), наиболее низкие показатели зафиксированы в Чечне, где на одного человека приходится всего 0,02 литра чистого этанола. В тройку лидеров также вошли Ингушетия и Дагестан. В Ставропольском крае, Туве и Москве на человека приходится от 2,1 до 4,71 литра чистого спирта.

Как отмечает Зыков, за последнее десятилетие общероссийский уровень потребления спиртного сократился на 24% и составляет 8,06 литра на душу населения. При этом аутсайдерами рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка, где уровень потребления значительно превышает средние значения и местами достигает 18,2 литра.

Эксперты связывают такие результаты в кавказских республиках с религиозными традициями ислама, который категорически запрещает алкоголь. Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев подчеркнул, что в Дагестане многие торговые сети добровольно отказываются от продажи спиртного, ориентируясь на запросы местных жителей.

В Москве же ситуация иная: горожане все чаще выбирают легкие напитки и вино, доля которого в столице занимает около 20% от общероссийских продаж. По словам Татьяны Клименко из Национального научного центра наркологии, положительная динамика обусловлена ужесточением контроля за рекламой, просветительской работой и развитием инфраструктуры для здорового досуга. Правительство рассчитывает, что к 2030 году потребление алкоголя в стране снизится до 7,8 литра на человека.

