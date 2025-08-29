Агентов украинских спецслужб задержали в Ярославской области

Эфирная новость 50 0

Информаторы добровольно вышли на контакт с СБУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали двоих информаторов украинской спецслужбы. Оба добровольно вышли на СБУ и заключили с ними сделку.

«Представитель Украины представился Николаем. Хотел узнать место расположения ПВО. Пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства», — рассказал задержанный.

Агенты СБУ фотографировали стратегически важные объекты и передавали снимки кураторам. Один из фигурантов замерял сигналы сотовой связи, чтобы определить зоны их подавления. За госизмену им грозит пожизненное заключение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

15:40
Не погибнут в неизвестности любовь и красота: наследие композитора Щедрина
15:30
Последняя воля: прах Щедрина развеют вместе с прахом его супруги Плисецкой
15:24
Рэпер Jay-Z признан самым богатым музыкантом в мире
15:08
Звезду «Папиных дочек» пытались обмануть телефонные мошенники
14:52
Заложники одной роли: как изменились актеры из фильма «Американский пирог»
14:36
Турниры по Dota 2 и шахматам пройдут на форуме «Москва 2030»

Сейчас читают

В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025