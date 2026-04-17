Снесло полмашины: иномарка вылетела на встречку и влетела в полный автобус в Ярославле

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

По предварительным данным, виновник аварии — 22-летний водитель.

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Ярославской области/ugibdd76; 5-tv.ru

В Ярославле при столкновении легковушки и автобуса пострадали 11 человек

В Ярославле при столкновении легковушки и автобуса пострадали 11 человек.

Авария произошла на проспекте Октября утром 17 апреля. По предварительной информации, 22-летний водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и врезался в находившийся на ней автобус ГАЗ. В результате пострадали 11 человек. Среди них — оба водителя. Погибших нет.

Почему молодой человек вдруг решил выехать на встречную полосу, неизвестно. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все детали произошедшего.

До этого в Подмосковье автобус улетел в кювет и опрокинулся. Это произошло в Богородском городском округе возле села Стромынь. Предварительно, водитель не справился с управлением. Подробности выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена израильского дипломата устроила ДТП в Санкт-Петербурге. Служебная иномарка влетела на перекресток на красный цвет, а затем протаранила две машины.

На разбор аварии женщина не явилась, сославшись на статус своего супруга. Кроме того, она заявила, что плохо говорит на русском языке. Вопрос о том, кто будет возмещать ущерб пострадавшим, остается открытым.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве
22:05
Абсурдный скандал: уроженца Саратова лишили поста мэра в колумбийском городе

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео