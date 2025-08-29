Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Судья, оглашая решение, подчеркнул, что больница, где произошел инцидент, стала «самым опасным местом на планете».

+Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах

Судья в штате Юта обязал сеть больниц Steward Health Care выплатить местной семье 951 миллион долларов за халатность при родах, приведшую к инвалидности ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в октябре 2019 года в медицинском центре Jordan Valley. По данным суда, роды вела команда медсестер, которые только что завершили обучение. Они ввели матери опасные дозы препарата для стимуляции схваток, а дежурный врач в это время спал. Экстренное кесарево сечение провели лишь спустя сутки.

В результате девочка родилась с деформацией головы и серьезными повреждениями черепа. Из-за нехватки кислорода у нее развились осложнения, потребовавшие лечения в отделении интенсивной терапии. На данный момент пятилетняя Азайли страдает от тяжелых припадков, не разговаривает и отстает в развитии от сверстников. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе.

Судья, оглашая решение, подчеркнул, что упомянутая больница стала «самым опасным местом на планете для родов».

Несмотря на решение суда, взыскание компенсации осложнено. Сеть Steward Health Care проходит процедуру банкротства, юристы семьи рассчитывают получить хотя бы половину назначенной суммы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

14:03
РФ расширяет сотрудничество со странами Африки в сферах образования и науки
14:00
Выплаты к 1 сентября получат социально уязвимые семьи в России
13:54
Песков: Путин не исключает возможность встречи с Зеленским
13:38
Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах
13:09
Второй день Международного железнодорожного форума: самые интересные экспонаты
12:53
Просят назвать «мамой»: новая схема мошенников с опорой на семейные узы

Сейчас читают

В музее-квартире Майи Плисецкой назвали смерть Родиона Щедрина огромной потерей
Под Киевом горит завод по сборке турецких БПЛА Bayraktar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025