NYP: Семья из США отсудила почти миллиард долларов за врачебную ошибку при родах

Судья в штате Юта обязал сеть больниц Steward Health Care выплатить местной семье 951 миллион долларов за халатность при родах, приведшую к инвалидности ребенка. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в октябре 2019 года в медицинском центре Jordan Valley. По данным суда, роды вела команда медсестер, которые только что завершили обучение. Они ввели матери опасные дозы препарата для стимуляции схваток, а дежурный врач в это время спал. Экстренное кесарево сечение провели лишь спустя сутки.

В результате девочка родилась с деформацией головы и серьезными повреждениями черепа. Из-за нехватки кислорода у нее развились осложнения, потребовавшие лечения в отделении интенсивной терапии. На данный момент пятилетняя Азайли страдает от тяжелых припадков, не разговаривает и отстает в развитии от сверстников. Ребенок нуждается в круглосуточном уходе.

Судья, оглашая решение, подчеркнул, что упомянутая больница стала «самым опасным местом на планете для родов».

Несмотря на решение суда, взыскание компенсации осложнено. Сеть Steward Health Care проходит процедуру банкротства, юристы семьи рассчитывают получить хотя бы половину назначенной суммы.

