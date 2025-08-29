РФ расширяет сотрудничество со странами Африки в сферах образования и науки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В Москве состоялась видеоконференция, в которой приняли участие представители так называемой Конфедерации стран Сахеля.

РФ расширяет сотрудничество со странами Африки в сферах образования и науки

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Россия расширяет сотрудничество в сферах образования и науки с Конфедерацией стран Сахеля, в которую входят Нигер, Мали, Буркина-Фасо. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

В Москве состоялась видеоконференция министров Российской Федерации и представителей государств альянса. С российской стороны в совещании участвовали министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Очно к мероприятию присоединилась делегация Республики Джибути.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере общего и среднего профессионального образования. Обсуждение также коснулось создания инженерных классов в государствах Сахеля. Стороны переговорили и об изучении русского языка и приоритетных направлениях подготовки специалистов, в числе которых сельское хозяйство, энергетика, медицина.

Взаимное сотрудничество РФ и государств Конфедерации в образовательной сфере широко обсуждалось в рамках визита российской делегации в Африку в июле этого года. На первом заседании Российско-Малийской межправительственной комиссии Сергей Цивилев отметил успешную работу группы по науке и образованию и рост количества африканских студентов, приезжающих на учебу в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие оркестры приехали на «Спасскую башню». Впервые на фестивале выступят представители африканских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

