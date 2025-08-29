В регионе отмечаются многочисленные нарушения пожарной безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Крыму борются с ландшафтным пожаром. Огнем охвачено почти 150 гектаров. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер.

По одной из версий, причиной возгорания стал человеческий фактор. С начала сезона на полуострове выписано более восьмисот штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Возбуждено четыре уголовных дела.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

20:05
«Наливайки» в жилых домах прекратят работу в Петербурге
19:55
Камила Валиева посетила фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Пекине
19:45
«Ждем позитивных эмоций»: гендиректор «Игора Драйв» о подготовке к «Балтика Фест»
19:30
Огнем в Крыму охвачены почти 150 гектаров
19:20
Самые близкие соседи: в Кремле обсудили отношения со странами СНГ
19:10
Девушка пострадала из-за взрыва гранаты в Туле

Сейчас читают

«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025