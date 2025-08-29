Огнем в Крыму охвачены почти 150 гектаров

В Крыму борются с ландшафтным пожаром. Огнем охвачено почти 150 гектаров. Тушение осложняет жаркая погода и сильный ветер.

По одной из версий, причиной возгорания стал человеческий фактор. С начала сезона на полуострове выписано более восьмисот штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Возбуждено четыре уголовных дела.

