Наливайки в жилых домах прекратят работу в Петербурге

В Петербурге с 1 сентября вступит в силу закон об ограничении работы так называемых наливаек, расположенных в жилых домах.

В соответствии с новыми правилами продавать алкогольные напитки ночью смогут только в ресторанах. Под угрозой закрытия и знаменитый бар на Петроградской. Многие приходят туда, чтобы окунуться в атмосферу конца 1980-х.

«Понятно, грустно но тут особо то ничего не поделаешь. В принципе, инициатива была классная и хорошая — закрыть магазины, которые в хрущевках, наливайки круглосуточные, в которых драки, все остальное. Но нельзя увеличить помещение бара, в котором ты пьешь», — считает посетитель бара Константин.

Чтобы заведение общепита получило статус ресторана, у него должен быть отдельный вход со стороны фасада, зал площадью не менее 50 квадратных метров, кухня, туалетные комнаты для персонала и посетителей. Штат должен состоять, как минимум, из пяти человек. И в дополнение ко всему у владельцы заведения должны заключить договор с компанией по обеспечению охраны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.