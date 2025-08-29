Не нарушение: возле Лас-Вегаса нашли 70 куч с человеческими останками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В этом штате законодательство не предусматривает запрета на развеивание праха на землях общего пользования.

WFLA-TV: 70 куч с человеческими останками обнаружили возле Лас-Вегаса

Фото: www.globallookpress.com/Mountain Springs

Возле Лас-Вегаса нашли 70 куч с кремированными человеческими останками

В США неподалеку от Лас-Вегаса обнаружили около 70 куч с кремированными человеческими останками, проверку по этому факту проводит Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM). Об этом сообщает WFLA-TV.

Местный житель поселка Сеарчлайт, расположенного примерно в часе езды от Лас-Вегаса, заметил многочисленные насыпи на грунтовой дороге. Представитель ведомства подтвердил, что речь действительно идет о человеческих останках, которые были кремированы.

По данным телеканала, в штате Невада отсутствует закон, запрещающий развеивание праха на общественных землях. Такие действия разрешены, и ограничения касаются только коммерческого использования. Поэтому с точки зрения местного законодательства ситуация не нарушает прямых правил.

Ранее в Мексике произошел схожий инцидент: в городе Сьюадад-Хуарес сотрудники полиции нашли 381 тело в помещении частного крематория. Представитель прокуратуры Чихуахуа Элой Гарсия заявил, что останки находились без какого-либо порядка и «были свалены одно на другое на полу», обвинив руководство заведения в небрежности.

Кроме того, в США в мае 2025 года 57-летний Седрик Лодж, бывший менеджер морга Гарвардской медицинской школы, признал вину в торговле человеческими останками. Следствие установило, что в течение пяти лет он продавал части тел, включая головы и кости, а сделки проходили через PayPal.

