Младшая сестра Кристины Асмус родила во второй раз

Гимнастка и каскадер Карина Асмус родила второго ребенка

Гимнастка Карина Асмус, младшая сестра актрисы Кристины Асмус, родила второго ребенка в 34 года. Об этом она сообщила в личном блоге в социальной сети Instagram*.

Девушка выложила трогательный снимок из родильной палаты, на котором держит новорожденную дочь на руках в объятиях супруга.

«Оливия, добро пожаловать! Мы с папой тебя очень ждали», — прокомментировала фотографию звезда.

Карина Асмус — мастер спорта международного класса и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике и сестра звезды сериала «Интерны» Кристины Асмус. Родилась 1991 году в Калининграде. В школе получила звание мастера спорта и вошла в состав сборной России.

В 2014 году Карина вышла замуж за египтянина Ашрафа Шалаха и родила дочь Сафию. Сейчас замужем за бизнесменом Александром Супричевым. Работает тренером по спортивной гимнастике и каскадером. Год назад участвовала в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ.

