Младшая сестра Кристины Асмус родила во второй раз

У тренерам по гимнастике появилась еще одна дочь.

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Гимнастка и каскадер Карина Асмус родила второго ребенка

Гимнастка Карина Асмус, младшая сестра актрисы Кристины Асмус, родила второго ребенка в 34 года. Об этом она сообщила в личном блоге в социальной сети Instagram*.

Девушка выложила трогательный снимок из родильной палаты, на котором держит новорожденную дочь на руках в объятиях супруга.

«Оливия, добро пожаловать! Мы с папой тебя очень ждали», — прокомментировала фотографию звезда.

Карина Асмус — мастер спорта международного класса и трехкратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике и сестра звезды сериала «Интерны» Кристины Асмус. Родилась 1991 году в Калининграде. В школе получила звание мастера спорта и вошла в состав сборной России.

В 2014 году Карина вышла замуж за египтянина Ашрафа Шалаха и родила дочь Сафию. Сейчас замужем за бизнесменом Александром Супричевым. Работает тренером по спортивной гимнастике и каскадером. Год назад участвовала в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что невеста Тимати рассказала, как прошли ее первые роды.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

