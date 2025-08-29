«Ждем позитивных эмоций»: гендиректор «Игора Драйв» о подготовке к «Балтика Фест»

Гендиректор «Игора Драйв» рассказал о подготовке к «Балтика Фест»

Подготовка к гастрономическому фестивалю «Балтика Фест» ведется по детальному плану. Об этом 29 августа рассказал генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

«У нас подход к подготовке всегда стандартный — это составление очень подробного операционного плана действий, расписание задач по всем коллегам и дальше выстраивание фестиваля так, чтобы все прошло комфортно, удобно, чтобы зрителям было хорошо, а организаторы не перенапряглись», — рассказал он.

По словам Титова, команда автодрома рассматривает фестиваль как новый формат работы, ведь это первое мероприятие на площадке без участия авто- и мотоспортивной техники. Для удобства гостей будут предусмотрены дополнительные зоны: детская комната и боксы для танцев, которые можно будет использовать в непогоду.

«Мы ждем только заряда позитивных эмоций от зрителей. Для нас как для организаторов всегда самое важное — это чтобы зритель получал удовольствие», — отметил глава автодрома.

Хедлайнерами станут группа «Чайф», «Дискотека Авария» и певица Мари Краймбрери. Помимо концертов подготовлены гастротур по регионам России, мастер-классы, гастрошоу и развлекательные активности.

