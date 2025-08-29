«Нет другого выбора»: женщина застрелила больного раком мужа и двоих детей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

После содеянного она покончила с собой.

убила своего больного раком мужа и двоих детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Женщина в США застрелила больного раком мужа и двоих детей

Эмили Лонг застрелила своего больного раком мужа и двоих детей, а затем покончила с собой в их доме в Нью-Гэмпшире 18 августа 2025 года. После трагедии выяснилось, что женщину обвиняют в хищении более 660 тысяч долларов у работодателя. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на владельца компании Wing-Itz Дерека Фишера.

«Я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как обратиться в правоохранительные органы», — заявил Фишер.

Он обнаружил в отчетах, которые сдавала Лонг, серьезные нарушения. Пытался получить от нее банковские документы, но те оказались подделаны.

Эмили работала директором по операциям в ресторанной сети. Также она вела блог, посвященный борьбе ее мужа с неизлечимой болезнью — глиобластомой. Женщина рассказывала о депрессии и тяжелом состоянии ее семьи. Судмедэксперты подтвердили, что она застрелила своего мужа и детей, а затем свела счеты с жизнью.

Помощник генерального прокурора Бен Агати отметил, что следствие рассматривает несколько причин трагедии, включая состояние здоровья и финансовые проблемы. После трагедии Дерек Фишер отказался требовать возмещения украденных средств, заявив, что они должны достаться единственному выжившему малышу семьи.

