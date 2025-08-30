Сентябрь открывает сезон премьер: какие новые сериалы выйдут осенью

В сентябре состоится премьера сериала «Виноград» с Павлом Прилучным

Осенью россиян ждет много интересных премьер сериалов, пишут «Известия». Так, 1 сентября выйдет «Олдскул» — это история о педагоге старой закалки.

В этот же день зрителей ждет еще сразу несколько ярких проектов: сатирическая комедия «Избранный» о скромном инженере, случайно ставшем депутатом, фантастический сериал «Осторожно, люди!» и «Виноград» с Павлом Прилучным в образе незадачливого предпринимателя, решившего заняться виноделием.

«Избранный»

Дата премьеры: 1 сентября. Платформа: Okko.

Инженер из НИИ «Закат» в провинциальном Глебове, Олег Тяпин, разрабатывает способ получения графена и неожиданно становится депутатом Госдумы.

Его цель — поддержка родного завода, но реальность политики оказывается полна ловушек. Честность и наивность становятся его главным оружием.

Режиссер Дмитрий Губарев, известный по «Физруку», снова обращается к социальной сатире.

«Олдскул»

Дата премьеры: 1 сентября. Платформа: Premier.

Мария Трифонова (ее сыграла актриса Мария Аронова) — педагог с традиционным подходом и советским прошлым. По воле случая она оказывается в элитном лицее на Рублевке, где нет оценок и правил.

Конфликт с учеником приводит к визиту охраны влиятельных родителей. Учительница возвращает порядок по-своему — строгим словом и простыми методами.

Публика увидит, как сталкиваются старые педагогические взгляды и новое поколение. Особенно интересен сериал для родителей, потерявших контакт с детьми

«Форсайты»

Дата премьеры: 1 сентября. Платформа: «Амедиатека».

В викторианском Лондоне семья Форсайтов — богатые промышленники, но внутри клана назревает кризис. Старший Джолион старается сохранить традиции, в то время как молодой Сомс идет наперекор устоям, добиваясь любви независимой Ирэн. Брак с ней становится причиной раскола в семье.

Основанный на романах Голсуорси, сериал продолжает богатую традицию экранизаций. Предыдущие версии выходили с 1920-х годов, а новая — обещает вернуть зрителя в атмосферу эпохи с максимальной достоверностью.

Это история любви, предательства и классовых конфликтов снова оживает на экране.

«Виноград»

Дата премьеры: 1 сентября. Платформа: Kion.

Егор Антонов (его сыграл актер Павел Прилучный) — успешный менеджер, живущий за счет связей с тестем-олигархом. Но интрижка на работе рушит его мир — он теряет все.

Последним шансом становится заброшенное винодельческое хозяйство в Анапе. Начав с нуля, Егор пересматривает жизненные приоритеты и находит новые смыслы.

«Осторожно, люди!»

Дата премьеры: 1 сентября. Телеканал: СТС.

Инопланетный организм случайно попадает в тело преподавателя-филолога Семенова. Постепенно пришелец изучает людей и приходит к выводу, что человечество заслуживает уничтожения из-за беспечного отношения к ресурсам.

Семенов пытается сопротивляться, но никто вокруг не верит его предупреждениям.

Забавные бытовые детали, контрасты между инопланетным умом и человеческой рутиной делают сериал ярким и запоминающимся. Аромат романтики и иронии прилагается.

«Газета»

Дата премьеры: 5 сентября. Платформа: Sky.

На смену «Офису» приходит псевдодокументальный сериал о борьбе провинциальной газеты за выживание в цифровую эпоху. Новый главный редактор привлекает к работе любителей — от блогеров до безработных. Суета, импровизация и абсурд вытесняют рутину.

Создатели «Газеты» — Джервейс и Дэниелс — отвечают за фирменный юмор. В главной роли — Донал Глисон, известный по «Анне Карениной». В условиях кризиса старого медиа его герой пытается нащупать новое будущее для печати.

