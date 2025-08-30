Успенская публично отказалась от звания королевы шансона: «Не хочу этого статуса»

Успенская публично отказалась от звания королевы шансона

Певица Любовь Успенская не желает, чтобы ее называли королевой шансона. Таким неожиданным заявлением она удивила журналистов за кулисами своего юбилейного шоу в концертном зале «Москва». Артистка отпраздновала 55-летие работы на сцене. Оказывается, несмотря на абсолютную любовь к музыке, к своему делу, народное звание звезда готова отдать кому-нибудь другому!

«Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона! Скидка: продается кресло королевы шансона!» — пошутила Успенская.

Как отметила Любовь Залмановна, кресло и корону можно было бы передать ее коллеге — заслуженной артистке РФ Елене Ваенге (настоящая фамилия Хрулева. — Прим. ред.). Впрочем, несмотря на близкий музыкальный стиль, Ваенга тоже не позиционирует себя как исполнительница шансона. На ее сайте указано — эстрадная певица. Хотя и в ее багаже есть премии «Шансон года», правда, только четыре.

Ранее, писал 5-tv.ru, Любовь Успенская прокомментировала роман 35-летней дочери Татьяны Плаксиной с предпринимателем Никитой Плотниковой, который младше избранницы на девять лет.

Прессе стало известно, что послужной список парня не так уж чист! В 2020 году он сделал некачественный ремонт, после чего суд обязал его передать заказчику компенсацию 1,2 миллиона рублей. 500 тысяч он должен до сих пор.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX