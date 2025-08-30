«Потенциально опасны»: как правильно утилизировать зараженные дачные растения в конце сезона

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Только надежный метод позволит предотвратить распространение заболеваний в следующем году.

«Потенциально опасны»: как правильно утилизировать зараженные дачные растения в конце сезона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Слынько: зараженные дачные растения в конце сезона нужно утилизировать

Существует один единственно верный способ утилизировать зараженные растения в конце дачного сезона. О нем в беседе с Life.ru напомнила доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Не рекомендуется класть их (зараженные растения. — Прим. ред.) в общий компост!» — прежде всего, предупредила эксперт.

Чтобы определить «болеющее» растение, нужно смотреть на листву. На ней могут появиться пятна разных оттенков, белесый налет, скопления темных точек. Кроме того, на листьях могут быть заметны бугорки или утолщения — это тоже признак болезни.

А самым верным способом утилизации зараженных растений Слынько назвала сжигание. Только такой метод позволит предотвратить распространение заболеваний в следующем сезоне.

При этом важно иметь в виду, что сжигать листья, траву и ветки на даче, согласно действующему законодательству РФ, можно только при соблюдении определенных условий. Делать это допускается в яме глубиной от 0,3 метра и диаметром до одного метра либо в бочке или металлическом баке объемом до одного кубического метра (и установлен он должен быть на расстоянии более 15 метров об ближайших построек, деревьев или кустов. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:43
Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
11:30
Вся мощь пушки «Гиацинт-Б»: лучшее видео из зоны СВО
11:22
Площадь пожара на рынке в Волгограде увеличилась до 3000 квадратных метров
11:10
«Помогает жить»: Любовь Успенская рассказала об отношении к мату
10:48
Пожар площадью 1200 квадратных метров охватил рынок в Волгограде
10:30
«Потенциально опасны»: как правильно утилизировать зараженные дачные растения в конце сезона

Сейчас читают

Любовь Успенская не в восторге от избранника дочери: «Он не тянет»
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025