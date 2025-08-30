Больше никогда! Автоэксперт назвал правильный способ вернуться к вождению автомобиля после аварии

Автоэксперт Смаль назвал правила возвращения к вождению автомобиля после аварии

Чтобы снизить чувство страха перед возвращением за руль после аварии, возобновлять вождение лучше постепенно. Об этом Life.ru рассказал автогонщик и автоэксперт Кирилл Смаль.

«Страх после аварии или даже мелкой опасной ситуации — это не слабость, а нормальная защитная реакция… Чтобы ее снизить, не нужно воевать с собой — лучше уменьшать масштаб задачи», — объясняет специалист.

Масштабирование, по мнению Смаля, заключается в постепенном подходе к решению проблемы. Не стоит сразу садиться за руль и ехать на дачу по магистрали с максимально допустимой скоростью. Многие так и не смогут сделать. Лучше начинать с малого: посидеть в машине на парковке у дома, не торопясь проехать по дворовой территории.

Затем, советует эксперт, можно уже увеличивать границы маршрута, прокатиться по улицам района, постоянно возвращаясь к исходной точке. В идеале — несколько раз повторить один и тот же маршрут, это поможет восстановить чувство контроля и снизит тревожность.

