В МИД РФ намерены достичь безвизового режима со всеми странами Латинской Америкой

МИД РФ открыт к диалогу с шестью странами Латинской Америке, которые сохраняют визовый режим с Россией. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова директора консульского департамента российского министерства иностранных дел Алексея Климова.

Отмечается, что со всеми прочими странами Латинской Америки у РФ налажено безвизовое сообщение.

«Пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам», — рассказал Климов в интервью журналистам агентства.

Ранее Германия и Британия начали требовать от Сербии отменить безвизовый режим с Россией. Об этом сообщал 5-tv.ru. Причем, в качестве главного аргумента обозначалась перспектива членства дружественной РФ страны в Европейском союзе.

