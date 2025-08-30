В МИД РФ намерены достичь безвизового режима со всеми странами Латинской Америкой

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Дипломатическое ведомство открыто к диалогу с Мексикой, Барбадосом, Гаити, Содружеством Багамских Островов, а также Тринидадом и Тобаго.

В МИД РФ намерены достичь безвизового режима со всеми странами Латинской Америкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

МИД РФ открыт к диалогу с шестью странами Латинской Америке, которые сохраняют визовый режим с Россией. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова директора консульского департамента российского министерства иностранных дел Алексея Климова.

Отмечается, что со всеми прочими странами Латинской Америки у РФ налажено безвизовое сообщение.

«Пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований, соответствующие проекты соглашений переданы партнерам», — рассказал Климов в интервью журналистам агентства.

Ранее Германия и Британия начали требовать от Сербии отменить безвизовый режим с Россией. Об этом сообщал 5-tv.ru. Причем, в качестве главного аргумента обозначалась перспектива членства дружественной РФ страны в Европейском союзе.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

