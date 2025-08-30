«Становятся более востребованными»: агроном о перспективах российских сортов пивоваренного ячменя

Агроном Кравцов: российский пивоваренный ячмень становится более востребованным

Российские сорта пивоваренного ячменя становятся востребованными для производства. Об этом 5-tv.ru рассказал главный агроном СПК «Стрелецкий» в Тульской области Илья Кравцов.

«Наши сорта начинают обретать определенную популярность и становиться более востребованными для производства», — отметил специалист.

Кравцов уточнил, что выращиваемый в хозяйствах Тульской области пивоваренный ячмень соответствуют всем требованиям производства.

«Пивоваренный соответствует всем ГОСТам: содержание белка, крахмала, экстрактивность, крупность зерна. Если он не впишется в стандарты, у нас не будет шанса его реализовать», — объяснил агроном.

По словам специалиста российские сорта не отстают от иностранных, хотя из-за перепадов погоды может отмечаться падение качества

«Крупные холдинги… десятилетиями вкладывались в селекцию. Чтобы вывести сорт, нужно около десяти лет», — уточнил Кравцов.

Российские производители пива, заключил агроном, в последнее время начали инвестировать в отечественную селекцию для снижения зависимости от зарубежных партнеров.

