Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля

|
Устранение экс-спикера Верховной рады может отражать внутреннюю борьбу на Украине.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

Убийство бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия может быть связано с попыткой зачистки политического пространства внутри страны. Такое мнение 30 августа выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с 5-tv.ru.

«В нынешней ситуации, когда на горизонте может замаячить необходимость проведения выборов, нынешние действия в отношении Парубия — это вполне может быть стремление офиса Зеленского, его клики, окружения по зачистке политического поля», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, в последнее время Парубий находился в зоне интересов бывшего украинского президента Петра Порошенко и его сторонников. Эти силы, несмотря на оппозицию действующей власти, также поддерживают радикальных националистов.

Дипломат подчеркнул, что киевский режим не допускает конкуренции и предпочитает «моноспектакли».

«В данном случае вот то, что произошло сегодня во Львове, это, ну можно назвать, зачистка политического поля новыми бендеровцами от старых бендеровцев», — отметил он.

Об убийстве Парубия стало известно ранее 30 августа. По данным полиции, стрельба произошла в Сыховском районе Львова. Экс-глава СНБО скончался на месте от полученных ранений. Предполагается, что преступление совершил курьер службы доставки еды Glovo.

