Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Указ предусматривает выплаты за прорывные разработки в области вооружений и технологий.

Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов, работающих над прорывными разработками в области вооружений. Соответствующий указ опубликован 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год. Для молодых специалистов и работников до 35 лет включительно будет предоставляться до 1950 стипендий ежегодно.

Кроме того, указ устанавливает выплаты в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов и технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения и военной техники, направленных на обеспечение обороны страны и безопасности государства. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее, 20 июня, Путин заявлял о необходимости сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором промышленности. Он подчеркнул, что современные технологии стирают границы между ОПК и гражданскими отраслями, и важно оперативно внедрять инновации из гражданской сферы в оборонную промышленность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине
18:57
Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов
18:38
Хуситы подтвердили гибель главы правительства в результате удара Израиля
18:19
В Москве пройдет «Марафон добрых дел» с обучением первой помощи
17:58
Два человека погибли, десятки — пострадали: поезд сошел с рельсов в Египте
17:39
Москвичи посетили столичные парки около 89 миллионов раз за лето

Сейчас читают

Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Однозначно»: депутат Дмитрук о причастности Зеленского к убийству Парубия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025