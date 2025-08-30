Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов

Президент России Владимир Путин увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов, работающих над прорывными разработками в области вооружений. Соответствующий указ опубликован 30 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год. Для молодых специалистов и работников до 35 лет включительно будет предоставляться до 1950 стипендий ежегодно.

Кроме того, указ устанавливает выплаты в размере 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов и технологов за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения и военной техники, направленных на обеспечение обороны страны и безопасности государства. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее, 20 июня, Путин заявлял о необходимости сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором промышленности. Он подчеркнул, что современные технологии стирают границы между ОПК и гражданскими отраслями, и важно оперативно внедрять инновации из гражданской сферы в оборонную промышленность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.