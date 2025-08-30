«Перекрасилась обратно»: Гузеева снова стала брюнеткой

В июне этого года звезда осветлила свои волосы.

Лариса Гузеева снова стала брюнеткой из-за хейта в социальных сетях

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила сменить имидж и вновь стала брюнеткой. Видео из гримерной звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Причина смены цвета волос проста — хейт. Подписчики недоумевали в комментариях, когда звезда осветлила пряди своих волос. Она вернула уже привычный для всех цвет волос, потому что, как говорит сама Гузеева, некоторые «умирали» от ее светлого образа.

«Я перекрасилась обратно. А то все так реагируют, будто я что-то делаю не так», — заявила Гузеева.

Ранее она заявляла, что смена образов — часть ее профессии, и ее сильно удивило количество негатива от пользователей сети.

В видеоролике Гузеева также рассказала о своей собаке Жуже, с которой они стали «созависимыми» за лето. Питомец сопровождает свою хозяйку даже на работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Гузеева внезапно стала блондинкой, однако новый образ пришелся по нраву не всем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

