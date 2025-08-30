Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Они назвали бывшего председателя Верховной рады предателем и лицемером.

Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») заявило о причастности к убийству бывшего главы Верховной рады Андрея Парубия. Об этом 30 августа сообщается в Telegram-канале организации.

«Мы, организация «Белый феникс», заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия», — говорится в заявлении радикалов.

В публикации отмечается, что Парубия они считают лицемером. По словам экстремистов, он способствовал расколу внутри украинского общества и насаждал чуждые для страны культурные ценности.

О гибели Парубия стало известно ранее 30 августа. По данным полиции, днем в Сыховском районе Львова поступило сообщение о стрельбе. Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны получил смертельные ранения и скончался на месте.

Как уточняют правоохранители, к преступлению может быть причастен курьер сервиса по доставке еды Glovo. Его личность устанавливается, проводится расследование.

