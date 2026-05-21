Дело о драке в «Кофемании» футболиста Федора Смолова закрыто

Элина Битюцкая
Стороны примирились, прокуратура не стала оспаривать решение суда.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Постановление о прекращении уголовного дела в отношении нападающего Федора Смолова, устроившего потасовку в кафе, вступило в законную силу. Об этом 5-tv.ru сообщила его адвокат Варвара Кнутова.

«Да, это правда. Судебный акт с отметкой о вступлении в законную силу получен на руки», — сказала защитница.

Ранее, в апреле, суд прекратил разбирательство в связи с примирением сторон. Кнутова уточнила, что Смолов заключил с потерпевшим мировое соглашение и выплатил пострадавшему компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в заведении на Большой Никитской улице в Москве. В соцсетях тогда разлетелось видео, на котором игрок сначала препирается с двумя посетителями, а затем бросается на них с кулаками. Изначально дело было возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

