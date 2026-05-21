Основы гигиены сна: почему по утрам болит голова и накатывает усталость

Стоматолог Гудиева: бруксизм не дает выспаться и провоцирует головные боли

Пробуждение с ощущением разбитости и головной болью — повод взяться за режим сна или обратиться к сомнологу. Как отмечается в материале aif.ru, самая распространенная причина такого состояния — кислородное голодание мозга, которое вызывают апноэ и храп. Остановки дыхания во сне вызывают стресс и расширение сосудов, а затем и боль, которая обычно проходит через час-два.

Еще один фактор — неправильное положение тела и шеи во время отдыха, что приводит к зажимам артерий, сосудов и нервов. Проблему решают подходящие ортопедические подушки. А вот с бруксизмом — скрежетом зубов из-за напряжения челюсти — справиться самостоятельно сложнее.

«Непроизвольное сжатие челюстей и скрежетание зубами тесно связаны с качеством сна по принципу замкнутого круга. Эпизоды напряжения жевательных мышц вызывают частые пробуждения, человек не высыпается, испытывает дневную усталость. В результате стресс нарастает, а это, в свою очередь, усиливает ночной бруксизм», — рассказала стоматолог-ортопед Марина Гудиева.

Приступы скрежета происходят бессознательно, подчеркнула врач, а накопленный за день стресс провоцирует мышечные спазмы ночью. В итоге утром ощущаются усталость жевательных мышц, головная боль, отдающаяся в висках и шее, повышенная чувствительность или болезненность зубов. Лечение могут назначить невролог и стоматолог — чаще всего рекомендуется ношение защитных кап.

Нарушения гигиены сна и некоторые заболевания вызывают головную боль по утрам

Гипосомния — недосып — фиксируется, если человек спит меньше шести часов часов, мозг при этом не успевает вывести продукты метаболизма. Гиперсомния — слишком долгий сон — сбивает циркадные ритмы, способствует снижению уровня сахара в крови и обезвоживанию. В обоих случаях утром болит голова.

В некоторых случаях неприятный симптом указывает на артериальную гипертензию, кластерные боли или мигрень, хронический стресс. Чтобы снизить риски, спите на ортопедическом матрасе и подушках, проветривайте спальню, установите увлажнитель воздуха. Откажитесь от кофеина за четыре-шесть часов до сна, не спите «калачиком», займитесь ментальным здоровьем и ложитесь спать вовремя — на семь-девять часов.

