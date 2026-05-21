Российская армия установила контроль над Шестеровкой в Харьковской области

Населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Север».
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Шестеровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Север» в результате активных действий.
До этого, как писал 5-tv.ru, в Минобороны России сообщали, что российские военные освободили село Чаривное в Запорожской области и установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области.
Спецоперация
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин в обращении к гражданам обозначил, что ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Российский лидер отмечал, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Попытки дипломатического урегулирования были проигнорированы Киевом, после чего Россия вызвалась оказать военную поддержку республикам Донбасса.
США, страны Евросоюза и НАТО расценили действия России как «вторжение» и начали оказывать военную помощь Украине, тем самым фактически объявив войну России.
