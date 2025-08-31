Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 11 0

Формулировки, ограничивающие аренду по национальности или вероисповеданию, запрещены.

Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и постановил, что объявления о сдаче жилья, содержащие дискриминационные требования к арендаторам, не подлежат распространению на территории России. Об этом сообщается в официальных материалах судебной системы города Москвы.

«Административный иск прокурора адрес в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить», — говорится в решении суда.

Поводом для обращения в инстанцию стало размещение объявлений на площадке «Авито». В тексте указывались ограничения, которые нарушали принцип равноправия: «Сдам… только для мусульман!», «Цыгане не звоните!», «Только для славян».

Суд признал подобные формулировки дискриминационными и отнес их к категории информации, запрещенной к распространению в России. Тем самым в стране закреплен запрет на публикацию объявлений, содержащих признаки национальной или религиозной неприязни.

Принятое постановление подчеркивает, что любые попытки ограничить доступ к аренде жилья по признакам национальности или вероисповедания противоречат действующему законодательству и будут пресекаться в судебном порядке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:12
Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья
23:46
Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде
23:42
«Искреннее уважение»: Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
23:25
«Переучиваюсь на правую руку, а я левша»: Яна Рудковская получила травму
23:05
Ликвидация последствий разлива нефти завершилась под Новороссийском
22:45
Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия

Сейчас читают

Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025