Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья

Формулировки, ограничивающие аренду по национальности или вероисповеданию, запрещены.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и постановил, что объявления о сдаче жилья, содержащие дискриминационные требования к арендаторам, не подлежат распространению на территории России. Об этом сообщается в официальных материалах судебной системы города Москвы.
«Административный иск прокурора адрес в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить», — говорится в решении суда.
Поводом для обращения в инстанцию стало размещение объявлений на площадке «Авито». В тексте указывались ограничения, которые нарушали принцип равноправия: «Сдам… только для мусульман!», «Цыгане не звоните!», «Только для славян».
Суд признал подобные формулировки дискриминационными и отнес их к категории информации, запрещенной к распространению в России. Тем самым в стране закреплен запрет на публикацию объявлений, содержащих признаки национальной или религиозной неприязни.
Принятое постановление подчеркивает, что любые попытки ограничить доступ к аренде жилья по признакам национальности или вероисповедания противоречат действующему законодательству и будут пресекаться в судебном порядке.
