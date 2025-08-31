Суд Москвы признал незаконными дискриминационные объявления о сдаче жилья

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и постановил, что объявления о сдаче жилья, содержащие дискриминационные требования к арендаторам, не подлежат распространению на территории России. Об этом сообщается в официальных материалах судебной системы города Москвы.

«Административный иск прокурора адрес в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению в Российской Федерации, удовлетворить», — говорится в решении суда.

Поводом для обращения в инстанцию стало размещение объявлений на площадке «Авито». В тексте указывались ограничения, которые нарушали принцип равноправия: «Сдам… только для мусульман!», «Цыгане не звоните!», «Только для славян».

Суд признал подобные формулировки дискриминационными и отнес их к категории информации, запрещенной к распространению в России. Тем самым в стране закреплен запрет на публикацию объявлений, содержащих признаки национальной или религиозной неприязни.

Принятое постановление подчеркивает, что любые попытки ограничить доступ к аренде жилья по признакам национальности или вероисповедания противоречат действующему законодательству и будут пресекаться в судебном порядке.

