Приятный бонус: малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов

Малообеспеченным семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов

Перерасчет налога на доходы физических лиц (семейную выплату) смогут оформить родители, воспитывающие двоих и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи окажется ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, имущество семьи соответствует установленным требованиям, а у получателя отсутствуют задолженности по алиментам, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Запуск этой меры намечен на 2026 год, при этом она также будет распространяться на налоги, уплаченные за 2025-й. Насколько эффективной окажется эта инициатива и какие еще способы поддержки малообеспеченных семей с детьми можно предложить, разбирались «Известия».

Семейный кешбэк

Как и прочие меры социальной помощи, эта выплата будет защищена от списания за долги, пояснили в пресс-службе Минтруда. По предварительным оценкам, дополнительную поддержку получат свыше четырех млн семей, в которых растут около 11 млн детей.

«Выплата будет осуществляться единовременно по итогам года. Подать заявление на получение выплаты за 2025 год можно будет после завершения срока сдачи налоговой отчетности — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Это можно будет сделать в электронном виде через портал „Госуслуги“, либо лично в отделении Соцфонда или МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту фактического проживания», — добавили в министерстве.

Саму инициативу эксперты оценивают положительно, считая ее одной из лучших зарубежных налоговых практик, опирающихся на успехи цифровизации в России, рассказал «Известиям» Антон Табах, главный экономист агентства «Эксперт РА». При успешной реализации в первый год, когда количество ошибок и жалоб на возврат будет минимальным, появится возможность дальнейшего развития программы.

Совокупный объем возврата оценивается в 300–400 млрд рублей. Это сильно зависит от уровня доходов по итогам 2025 года. Важно, что выплаты будут финансироваться федеральным бюджетом из сборов с плательщиков повышенных ставок, а не регионами, подчеркнул Табах.

Данная мера прежде всего носит компенсаторный характер: она поможет частично смягчить рост неизбежных расходов, с которыми сталкиваются семьи при уходе и воспитании детей, а также окажет стимулирующее воздействие на внутренний потребительский спрос в ключевых и востребованных сегментах рынка, отметил в разговоре с «Известиями» эксперт Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Наиль Шахвалиев.

Для бизнес-сообщества это означает формирование более предсказуемой социально-экономической среды, снижающей риски падения платежеспособного спроса. Для устойчивого повышения уровня жизни семей с детьми, наиболее уязвимых к социально-экономическим изменениям, важно сочетание налоговых механизмов с более широким набором мер — например, дополнительная поддержка занятости родителей и стимулирование семейного предпринимательства, отметил Шахвалиев.

Однократное предоставление возврата семьям воспринимается позитивно, поскольку сумма окажется достаточно существенной, чтобы либо отложить её в накопления, либо потратить на крупные покупки, отметила «Известиям» старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. Такие меры обычно вызывают положительную реакцию у населения и увеличивают уровень удовлетворенности, создавая ощущение реальной поддержки от государства.

Однако рассматривать налоговый кешбэк как инструмент для повышения рождаемости не стоит из-за наличия критерия по доходу, подчеркнула эксперт.

Новые форматы

Семейный кешбэк станет дополнением к существующей системе поддержки семей с детьми, уверяют в Минтруде. Семьи, у которых среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума, имеют право на получение единого пособия, размер которого может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Средний максимальный размер такого пособия на ребенка в 2025 году ожидается на уровне 17 201 рубля.

«Кроме того, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, можно оформить ежемесячную выплату из материнского капитала на всех детей до трех лет. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на ребенка (в среднем — 17 201 рубль)», — напомнили в ведомстве.

Оптимально, чтобы помощь малообеспеченным семьям с детьми способствовала тому, чтобы родители могли продолжать работать или увеличивать доходы, постепенно уменьшая зависимость от соцвыплат, отметила Елена Чурилова. В первую очередь, это меры, направленные на обучение новым навыкам, повышение квалификации и официальное трудоустройство. Такие инициативы помогут создать условия для стабильного финансового положения семей и их независимости от регулярных выплат.

Эти меры должны способствовать совмещению работы и родительства, чтобы женщины могли спокойно выйти на работу: организация групп продленного дня в школах с учетом рабочего графика родителей (например, до 18:00 или 19:00), детские летние лагеря полного дня, компенсация путевок на детский отдых, социальные няни, детские комнаты на крупных предприятиях, корпоративные детские сады, уверена эксперт.

Инициатива по частичному возврату налогов семьям имеет высокие шансы на успех, рассказала «Известиям» доцент кафедры госфинансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова. Это объясняется большим числом потенциальных получателей и максимально упрощенной процедурой оформления.

Доступ к льготе обеспечивается подачей одного заявления либо онлайн через портал «Госуслуг», либо лично в Соцфонде или МФЦ. Все остальные необходимые документы будут передаваться через межведомственный обмен. Кроме того, выплата будет защищена от списания за долги, подчеркнула Голубцова.

По ее мнению, главное — грамотно довести информацию до налогоплательщиков, которые смогут претендовать на эту семейную выплату.

Для снижения налоговой нагрузки на малообеспеченные семьи с детьми разумно предусмотреть ежегодную индексацию стандартных налоговых вычетов на детей, а также установить предельный годовой доход, позволяющий пользоваться этими преференциями, добавила эксперт. В зарубежной практике есть примеры освобождения от подоходного налога вознаграждений за труд женщин с тремя и более детьми.

«Известия» направили запросы в ФНС и Минфин, однако на момент публикации ответов не получили.

