Венгрия сохраняет суверенную политику в ЕС

Редкое государство сохраняет возможность вести суверенную политику, то есть ту, которая выгодна конкретно этому государству. Это трудно, но возможно. Пример — Венгрия, которая не боится говорить «нет», когда 26 голосов говорят «да»; которая не боится называть белое — белым, черное — черным, а коричневых — коричневыми.

Так почему Брюссель поддерживает не коллег из ЕС, а их политических соперников? Об этом задумался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Продукт «украиносодержащий», экспортный вариант — Киев расширяет свою террористическую активность, и под прицелом две неуступчивые страны: Венгрия и Словакия.

Меньше чем за месяц ВСУ трижды бьют по нефтепроводу «Дружба». Наконец, почти на неделю останавливают перекачку топлива.

Для киевского комика это бенефис. Изображая «державность», он принимает премьер-министра Канады. Но маску «президента» быстро сбрасывает. «Высокоповажно» получается похвалиться только своими террористическими успехами.

Новое амплуа комика из «Квартала-95» — поручик Зеленский и его издевательские каламбуры.

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование „Дружбы“ зависит от Венгрии», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Так звучит и выглядит рэкет государственных масштабов. Поверивший в свою безнаказанность Зеленский напрямую шантажирует соседей: Венгрия должна влиться в партию войны или потерять свою экономику.

Будапешт дорожит своей независимостью — и в том числе в энергетике. Здесь не отказались от экономического партнерства с Россией раньше — и не собираются теперь. 80% всей нефти Венгрия импортирует из нашей страны.

Правительство Виктора Орбана последовательно выступает против: поставок ВСУ оружия, вступления Киева в ЕС и в целом войны до последнего украинца. Но в мирной помощи соседу Будапешт не отказывал — в прошлом году Украина импортировала почти половину электроэнергии именно из Венгрии.

«Так на Украине было всегда. Киев говорит на языке силы и понимает только язык силы», — сказал министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока.

На язык силы Будапешт переходит быстро. Намекая: бумеранг «Дружбы» может вернуться. Ведь, чтобы остановить подачу электричества на Украину, и взрывать ничего не надо.

«Мы не хотим, чтобы украинская квартира, где живут маленькие дети, осталась без отопления. Потому что эти малые дети не могут контролировать, как ведёт себя бывший актёр, а ныне их президент», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Впрочем, в интервью «Известиям» старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли поясняет: эскалация вполне возможна.

«Если Венгрия будет испытывать серьезные трудности, а ведь приближается зима, и, если это действительно повлияет на цены на электричество в Венгрии, тогда можно ожидать, что Венгрия по сути пойдет по „ядерному пути“, то есть отключит подачу электроэнергии Украине», — рассказал старший научный сотрудник института глобальной политики США, политолог, экономист Джордж Самуэли.

Будапешт, очевидно, еще не оставляет попыток достучаться до Киева. Четкий сигнал: Венгрия закрывает въезд в страну и в шенгенскую зону командиру сил беспилотных систем ВСУ под позывным Мадяр. Именно он координировал удары по нефтепроводу. В ответ этнический венгр Роберт Бровди доказывает, что стоит своего начальника.

«Засуньте в задницу, господин „танцор на костях“, ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я — украинец, и приеду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно осто***дите», — заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ, экстремист и террорист Роберт Бровди.

Это, по сути, призыв к терроризму от одного из высокопоставленных киевских военачальников. И заодно намек — другим соседям приготовиться. В Польше уже — благодатная почва. Тысячи беженцев-радикалов.

Их быт — требовать финансового содержания и прославлять Бандеру и Шухевича. В стране, которая не забыла о Волынской резне.

«Я считаю, что мы должны включить в этот законопроект однозначный лозунг Stop Banderism и в Уголовном кодексе приравнять символ Бандеры к символам, которые соответствуют немецкому национал-социализму, обычно называемому нацизмом», — прокомментировал президент Польши Кароль Навроцкий.

Польскому президенту отвечают уже стандартной порцией хамства.

«Есть определенная усталость от этой темы и от понимания того, что на самом деле основными спонсорами Украины являются польские налогоплательщики», — прокомментировал политолог, бывший депутат сейма Польши Матеуш Пискорский.

Вот и получается, сколько бандеровцев ни корми, все равно факелы поднимают. Потому что чувствуют поддержку Брюсселя.

Евробюрократия прикладывала все усилия, чтобы не замечать энергетические диверсии Киева, потом все же пришлось нарочито сухо прокомментировать.

«Критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Это означает, что и нефтепровод „Дружба“ не станет исключением», — заявила официальный представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова.

Для европейской элиты Украина стала удобным тараном. С его помощью уже потопили экономику и политическую волю Германии. Подрыв «Северного потока» Берлин молча проглотил. На очереди — Будапешт.

Уже следующей весной в Венгрии пройдут парламентские выборы. Российская Служба внешней разведки сообщила: Брюссель и Киев намерены сместить партию Виктора Орбана. Удары по нефтепроводу «Дружба» могут быть первым аккордом этой игры.

«Европа, имею в виду, что Запад, кроме сегодняшней администрации США, Запад хочет снимать, уничтожить это правительство, потому что неудобно. Неудобно то, что Орбан всегда мешает, как будто, всегда говорит и делает это вето, говорит о вето», — отметил венгерский политолог и журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты magyar nemzet Габор Штир.

Венгерские власти, очевидно, не намерены сдаваться. Все, что остается Брюсселю — снова и снова спускать бешеного украинского пса с поводка. В наивной надежде, что он не вцепится однажды в хозяина.