«Истощить ресурсы»: Франция представит предложения по усилению санкций против РФ

Объектами ограничений должны стать энергетический, финансовый и, «возможно, некоторые гражданские секторы».
Глава МИД Франции представит в Дании новые санкции против РФ
На неформальной встрече глав МИД европейских стран в Копенгагене Франция представит самостоятельно разработанные предложения по новым санкциям против России. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.
«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы (России. — Прим. Ред.), <…> нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор и, возможно, на некоторые гражданские секторы», — заявил дипломат.
Барро отметил, что вопрос новых санкций будет затронут утром 31 августа.
В то же время глава евродипломатии Кая Каллас, прибыв на встречу, сообщила журналистам, что министры иностранных дел действительно планируют обсудить расширение санкций против России, но так как мероприятие носит неформальный характер, то и практических решений принято не будет.
Еврокомиссия планирует представить в Копенгагене 19-й пакет санкций против России. Утверждается, что меры будут приняты уже в сентябре, однако ничего кардинально нового они не подразумевают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Франция находится на грани финансового кризиса.
