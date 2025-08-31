«Истощить ресурсы»: Франция представит предложения по усилению санкций против РФ

Глава МИД Франции представит в Дании новые санкции против РФ

На неформальной встрече глав МИД европейских стран в Копенгагене Франция представит самостоятельно разработанные предложения по новым санкциям против России. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.

«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы (России. — Прим. Ред.), <…> нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор и, возможно, на некоторые гражданские секторы», — заявил дипломат.

Барро отметил, что вопрос новых санкций будет затронут утром 31 августа.

В то же время глава евродипломатии Кая Каллас, прибыв на встречу, сообщила журналистам, что министры иностранных дел действительно планируют обсудить расширение санкций против России, но так как мероприятие носит неформальный характер, то и практических решений принято не будет.

Еврокомиссия планирует представить в Копенгагене 19-й пакет санкций против России. Утверждается, что меры будут приняты уже в сентябре, однако ничего кардинально нового они не подразумевают.

