«Истощить ресурсы»: Франция представит предложения по усилению санкций против РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 16 0

Объектами ограничений должны стать энергетический, финансовый и, «возможно, некоторые гражданские секторы».

«Истощить ресурсы»: Франция представит предложения по усилению санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com/Barbara Boensch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Франции представит в Дании новые санкции против РФ

На неформальной встрече глав МИД европейских стран в Копенгагене Франция представит самостоятельно разработанные предложения по новым санкциям против России. Об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.

«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы (России. — Прим. Ред.), <…> нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор и, возможно, на некоторые гражданские секторы», — заявил дипломат.

Барро отметил, что вопрос новых санкций будет затронут утром 31 августа.

В то же время глава евродипломатии Кая Каллас, прибыв на встречу, сообщила журналистам, что министры иностранных дел действительно планируют обсудить расширение санкций против России, но так как мероприятие носит неформальный характер, то и практических решений принято не будет.

Еврокомиссия планирует представить в Копенгагене 19-й пакет санкций против России. Утверждается, что меры будут приняты уже в сентябре, однако ничего кардинально нового они не подразумевают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Франция находится на грани финансового кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
«Я уже не та добрая Алена»: Шишкова пригрозила хейтерам
6:16
«Истощить ресурсы»: Франция представит предложения по усилению санкций против РФ
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
5:45
Решетников: турпоток по России за летний сезон вырос на 8%
5:24
«Она была полностью в порядке»: как коллеги по восхождению пытались спасти Наговицину
5:05
Звезда разбушевалась: на Землю обрушится мощная магнитная буря

Сейчас читают

Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025