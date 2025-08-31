«Я уже не та добрая Алена»: Шишкова пригрозила хейтерам

Бывшая жена Тимати Шишкова пригрозила тем, кто издевается над его детьми

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова заявила, что заблокирует всех, кто будет плохо отзываться о музыканте и его семье. Такое признание знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать всем… тем, кого что-то не устраивает, что я уже не та добрая Алена, наивная, которая верит в доброту. Всем, кто будет говорить гадости про Лисенка, Ратика, про дочь Вали, про Тима и Симону. Все пойдут в блок! Я буду общаться только со своей адекватной публикой», — сообщила модель.

Алена Шишкова и рэпер Тимати познакомились в конце 2012 года. Довольно быстро поползли слухи об их романе. Через два года модель родила дочь Алису. Пара рассталась в 2015-м, но бывшие возлюбленные все же сохранили в дружеские отношения. Они до сих пор вместе воспитывают общую дочь.

У рэпера также есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой, с которой они расстались в 2020 году. Тимати так и не сделал девушкам предложения. Валентину Иванову, которая родила в начале августа дочь Эмму, музыкант также пока не собирается брать в жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алена Шишкова состояла в отношениях с человеком, ревность которого превратилась в манипуляции и тотальный контроль.

