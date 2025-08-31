«Я уже не та добрая Алена»: Шишкова пригрозила хейтерам

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 34 0

Модель возмущена негативными высказываниями в адрес детей Тимати.

«Уже не та добрая»: Алена Шишкова о тех, кто издевается над детьми Тимати

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшая жена Тимати Шишкова пригрозила тем, кто издевается над его детьми

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова заявила, что заблокирует всех, кто будет плохо отзываться о музыканте и его семье. Такое признание знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать всем… тем, кого что-то не устраивает, что я уже не та добрая Алена, наивная, которая верит в доброту. Всем, кто будет говорить гадости про Лисенка, Ратика, про дочь Вали, про Тима и Симону. Все пойдут в блок! Я буду общаться только со своей адекватной публикой», — сообщила модель.

Алена Шишкова и рэпер Тимати познакомились в конце 2012 года. Довольно быстро поползли слухи об их романе. Через два года модель родила дочь Алису. Пара рассталась в 2015-м, но бывшие возлюбленные все же сохранили в дружеские отношения. Они до сих пор вместе воспитывают общую дочь.

У рэпера также есть сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой, с которой они расстались в 2020 году. Тимати так и не сделал девушкам предложения. Валентину Иванову, которая родила в начале августа дочь Эмму, музыкант также пока не собирается брать в жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алена Шишкова состояла в отношениях с человеком, ревность которого превратилась в манипуляции и тотальный контроль.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:07
За ночь силы ПВО России сбили 21 украинский дрон над регионами России
7:58
«Работать на упреждение»: россиянам рассказали о новых мерах по борьбе с мошенниками
7:40
В Минобрнауки повысят студенческую стипендию президента РФ 
7:19
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
6:58
Ценой сытой жизни немцев: как Германию готовят к военному конфликту с РФ
6:39
«По всем направлениям»: Лукашенко проводит встречу с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Сейчас читают

Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025