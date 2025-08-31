Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых спам-звонков

Дарья Бруданова
Эта мера защитит их от мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Клиенты сотовых операторов с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов. Об этом говорится в документе, который размещен на портале официального публикования правовых актов.

Согласно нововведению, с осени текущего года все звонки от бизнес-организаций и индивидуальных предпринимателей будут маркироваться следующим образом: «Банк», «Реклама» или «Недвижимость».

Информация о том, откуда поступает входящий вызов, должна отображаться на экране смартфона. Так, человек сможет легко понять, кто ему звонит. При желании россияне могут отказаться от спам-звонков. Сделать это можно будет самостоятельно. Для этого достаточно зайти в личный кабинет своего оператора и отписаться от массовых рассылок.

Эта возможность, как рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике и депутат Антон Немкин, позволит обеспечить комфорт пользователей, а также защитит их от мошенников.

