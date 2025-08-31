В «Лужниках» создается уникальная архитектурно-художественная подсветка

В этом году началась реализация крупного проекта — благоустройства территории олимпийского комплекса «Лужники». Здесь появятся новые знаковые точки притяжения. Особое внимание будет уделено архитектурно-художественной подсветке нового поколения, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий — земли, воды, огня и воздуха», — написал мэр Москвы.

Так, благодаря технологии видеомэппинга фасад Большой спортивной арены будет превращаться в мультимедийное живое полотно. Новая динамическая подсветка и медиакровля помогут достичь максимального эффекта от проекции. Кроме того, такая же подсветка появится и на скульптурах «Земля» и «Вода».

На создаваемых павильонах центральной площади установят линейные светильники и прожекторы. Деревья специалисты украсят декоративными грунтовыми прожекторами.

«Частью картины светового представления летом будет фонтан с водной гладью, а зимой — каток», — добавил Сергей Собянин.

Центральная площадь станет уникальным городским пространством, где будут сочетаться спорт, отдых, искусство и современные технологии.