В «Лужниках» создается уникальная архитектурно-художественная подсветка

Центральную площадь и боковые аллеи, которые находятся рядом с ней, объединят в четыре смысловые зоны природных стихий — земли, воды, огня и воздуха.
Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin
В этом году началась реализация крупного проекта — благоустройства территории олимпийского комплекса «Лужники». Здесь появятся новые знаковые точки притяжения. Особое внимание будет уделено архитектурно-художественной подсветке нового поколения, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.
«Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий — земли, воды, огня и воздуха», — написал мэр Москвы.
Так, благодаря технологии видеомэппинга фасад Большой спортивной арены будет превращаться в мультимедийное живое полотно. Новая динамическая подсветка и медиакровля помогут достичь максимального эффекта от проекции. Кроме того, такая же подсветка появится и на скульптурах «Земля» и «Вода».
На создаваемых павильонах центральной площади установят линейные светильники и прожекторы. Деревья специалисты украсят декоративными грунтовыми прожекторами.
«Частью картины светового представления летом будет фонтан с водной гладью, а зимой — каток», — добавил Сергей Собянин.
Центральная площадь станет уникальным городским пространством, где будут сочетаться спорт, отдых, искусство и современные технологии.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?