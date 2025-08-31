Она спит? Женщина впала в кому и умерла после поездки в поезде Волгоград — Москва

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Она провела в больнице более двух недель.

Скончалась пассажирка поезда Волгоград-Москва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажирка поезда Волгоград-Москва скончалась из-за инфаркта головного мозга

Скончалась женщина, которая впала в кому после поездки в поезде, следовавшему по маршруту Волгоград — Москва. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пассажирка Елена Захарова с детьми возвращалась с отдыха и в пути стала плохо себя чувствовать. Женщина упала в обморок и находилась в бессознательном состоянии несколько часов.

По словам матери Елены, в пять утра в Липецке в вагон зашла бригада медицинских работников, они сказали, что женщина просто спит. По приезде в Москву внук рассказал бабушке, что врачи не осматривали его маму.

На Павелецком вокзале в Москве ее на руках вынесла мать и дотащила до медпункта. У 36-летней женщины диагностировали инфаркт головного мозга. Больше двух недель Елена пролежала в коме, пока медики боролись за ее жизнь. К сожалению, женщина умерла, так и не придя в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возрасте 103 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
Она спит? Женщина впала в кому и умерла после поездки в поезде Волгоград — Москва
18:20
Ранившая ножом Илью Деля актриса сообщила о смерти отца
17:59
С этим не шутят: ТОП-6 способов избежать осенней хандры
17:20
Обсудили США: Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС
16:19
Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае
16:10
Не купишь в магазине: 31 августа принято печь печенье особой формы

Сейчас читают

На 104-м году жизни умерла «железная бабушка» Мария Колтакова
Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025