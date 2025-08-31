Пассажирка поезда Волгоград-Москва скончалась из-за инфаркта головного мозга

Скончалась женщина, которая впала в кому после поездки в поезде, следовавшему по маршруту Волгоград — Москва. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пассажирка Елена Захарова с детьми возвращалась с отдыха и в пути стала плохо себя чувствовать. Женщина упала в обморок и находилась в бессознательном состоянии несколько часов.

По словам матери Елены, в пять утра в Липецке в вагон зашла бригада медицинских работников, они сказали, что женщина просто спит. По приезде в Москву внук рассказал бабушке, что врачи не осматривали его маму.

На Павелецком вокзале в Москве ее на руках вынесла мать и дотащила до медпункта. У 36-летней женщины диагностировали инфаркт головного мозга. Больше двух недель Елена пролежала в коме, пока медики боролись за ее жизнь. К сожалению, женщина умерла, так и не придя в сознание.

