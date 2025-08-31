Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Атаки были совершены в период с 18:00 до 21:00.

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Силы ПВО с 18:00 до 21:00 мск уничтожили 32 украинских беспилотника: семь над Крымом и 25 над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«С 18:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации уничтожили 21 украинский дрон над регионами РФ.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

