За ночь силы ПВО России сбили 21 украинский дрон над регионами России

Атаке подверглись четыре города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации уничтожили 21 украинский дрон над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками четыре региона РФ. В небе над Волгоградской областью ПВО России перехватили, а затем и уничтожили 11 БПЛА. Над Ростовской областью было ликвидировано восемь дронов. Также по одному БПЛА российские военные уничтожили в небе над Белгородской и Брянской областями.
Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область никто из людей не пострадал. Об этом писал врио губернатора Юрий Слюсарь. Более того, по его информации, на земле отсутствуют какие-либо повреждения.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 31 авг
- Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области
- 31 авг
- В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали три человека
- 30 авг
- Мужчина и трехлетний ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
- 30 авг
- Более 80 украинских дронов сбиты над регионами России за ночь
- 30 авг
- Несколько домов и производственный цех повреждены из-за атаки БПЛА в Адыгее
- 29 авг
- Четыре здания повреждены из-за атаки БПЛА в Орловской области
- 28 авг
- В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
- 27 авг
- Пожар произошел на крыше многоквартирного дома после атаки беспилотников ВСУ в Ростове-на Дону
- 26 авг
- Шесть домов повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области
- 24 авг
- В Брянске в результате атаки БПЛА поврежден многоквартирный дом
Читайте также
82%
Нашли ошибку?