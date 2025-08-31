За ночь силы ПВО России сбили 21 украинский дрон над регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации уничтожили 21 украинский дрон над регионами РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать беспилотниками четыре региона РФ. В небе над Волгоградской областью ПВО России перехватили, а затем и уничтожили 11 БПЛА. Над Ростовской областью было ликвидировано восемь дронов. Также по одному БПЛА российские военные уничтожили в небе над Белгородской и Брянской областями.

Регионы России постоянно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате атаки ВСУ на Ростовскую область никто из людей не пострадал. Об этом писал врио губернатора Юрий Слюсарь. Более того, по его информации, на земле отсутствуют какие-либо повреждения.

