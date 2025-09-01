Захарова иронично отреагировала на идею Литвы заболотить границы с Белоруссией

Захарова: на границе Литвы и Белоруссии стало неспокойно

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о желании Литвы воссоздать осушенные болота для «защиты» на границе с Белоруссией. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова иронично отметила, что теперь российской стороне неспокойно из-за планов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, польского премьера Дональда Туска и директора литовского фонда.

«На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог (Урсула фон дер Ляйен — При. ред.), Туск и Забляукис (директор фонда восстановления и охраны болот Литвы Нериюс Забляцкис — Прим. ред.) решают, как ее модернизировать», — прокомментировала ситуацию Захарова.

До этого Забляцкис заявлял, что планирует восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией. В целом площадь болот в пограничной зоне составляет примерно 60 тысяч гектаров. Также директор фонда призывал соседние страны — Латвию и Эстонию повторить пример Литвы и «использовать природу для защиты» на границе с Белоруссией и Россией.

В свою очередь Туск пообещал защитить польскую границу «большой современной армией», добавив, что такой шаг угрожает республике значительным дефицитом бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша и Финляндия намерены восстановить приграничные болота для защиты от России.

