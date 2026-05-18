«Европейские ценности»: Захарова объяснила, с чем связана агрессия Пашиняна

Светлана Стофорандова
По словам дипломата, визиты Макрона и Зеленского в Армению сказались на поведении премьер-министра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ситуация во время агитационной кампании, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян накричал на местную жительницу, демонстрирует «специфику европейских ценностей». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Визит (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Ереван без последствий не остался — „европейские ценности“ на лицо. Или на лице», — написала дипломат в личном блоге.

Поводом для скандала стало то, что жительница Нагорного Карабаха публично обвинила Пашиняна в сдаче родины. В ответ премьер-министр не только повысил голос, но и перешел к прямым угрозам в адрес своих оппонентов. Он пообещал уничтожить на политической арене бывшего президента Роберта Кочаряна и лидера объединения «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и издевательством над народами обеих стран.

